Ampel-Koalition streitet über Solardachpflicht

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Ampel-Koalition zeichnet sich ein Streit in der Klima-Politik ab. Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Köhler hat sich gegen die von Bundeswirtschaftsminister Habeck geplante Pflicht zu Solaranlagen auf den Dächern aller Gebäude ausgesprochen. Eine Pflicht für gewerbliche Bauten halte er für richtig, für Eigenheime und Mehrfamilienhäuser dagegen sehe er das sehr skeptisch, sagte Köhler der "Augsburger Allgemeinen". Habeck will am Vormittag ein Sofortprogramm im Kampf gegen die Klima-Krise vorstellen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 05:00 Uhr