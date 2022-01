Ampel-Koalition setzt auf Impfungen und neues Corona-Medikament

Nachrichtenarchiv - 02.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit vielen schnellen Impfungen und einem neuen Medikament will die Bundesregierung der Omikron-Variante des Corona-Virus entgegentreten. Gesundheitsminister Lauterbach kündigte an, sich um eine Notzulassung für Paxlovid zu bemühen. Die Bundesregierung hat eine Million Packungen des US-Medikaments bestellt. Es soll schwere Verläufe einer Covid-Erkrankung verhindern. FDP und Grüne wollen erreichen, dass das Impf-Tempo wieder auf das Niveau von vor Weihnachten steigt. Ziel müssten 1,5 Millionen Impfungen pro Tag sein, so der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen. FDP-Chef Lindner fordert zu ermöglichen, dass notfalls die gesamte Bevölkerung innerhalb eines Monats geimpft werden kann. Dafür müsse man die nötige Infrastruktur schaffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2022 19:00 Uhr