Ampel-Koalition hat sich im Haushaltsstreit geeinigt

Berlin: Nach langem Ringen hat die Ampel-Koalition eine Einigung über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr erzielt. Details sollen am Mittag bekanntgegeben werden, wie es aus Regierungskreisen heißt. Mit der Einigung endet eine fast vierwöchige Auseinandersetzung in der Koalition, die nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts begonnen hatte. Seitdem hatte die Regierung beraten, wie das 17 Milliarden Euro große Loch im Etat für das kommende Jahr gestopft werden kann. Eigentlich wollte die Regierung den unbedingt noch vor Jahresende beschließen, schon in der vergangenen Woche war aber klar, dass das nicht mehr gelingen wird. Nun könnte möglicherweise zumindest der Haushaltsausschuss des Bundestags seine Beratungen vor Weihnachten abschließen. Das hängt allerdings davon ab, wie umfangreich die vorgeschlagenen Etatänderungen sind.

