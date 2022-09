Ampel-Koalition gerät bei Waffenlieferungen weiter unter Druck

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung gerät trotz neuer angekündigter Waffenlieferungen an die Ukraine weiter unter Druck. Vize-Unionsfraktionschef Wadephul spricht in den Funke-Zeitungen von Almosen und fordert die Lieferung von Kampfpanzern und Schützenpanzern. Ähnlich hat sich am Abend EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen geäußert. Sie sagte bei BildTV, die Ukrainer hätten bewiesen, dass sie sich verteidigen können, wenn wenn sie die richtigen militärischen Mittel haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 05:00 Uhr