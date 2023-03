Ampel-Koalition bespricht auf Schloss Meseberg Streit-Themen

Nachrichtenarchiv - 05.03.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung geht heute für zwei Tage auf Schloss Meseberg in Brandenburg in Klausur. Als Gast wird dabei auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet. In der Koalition von SPD, Grünen und FDP hatte es zuletzt bei mehreren Themen Streit gegeben, etwa beim Veto gegen das EU-weite Aus für Verbrenner-Motoren oder beim Haushalt. So dürfte auch die Kindergrundsicherung auf der Tagesordnung stehen. Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa sagte der Funke Mediengruppe, diese drohe im Kleinklein der Haushälter zu zerbröseln. Wenn die Familienleistungen alle Berechtigten erreichen sollten, gehe das aber nicht zum Nulltarif. In der Ampel-Koalition ist umstritten, ob mit der Grundsicherung auch eine Erhöhung der Leistungen einhergehen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2023 07:00 Uhr