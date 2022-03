Ampel-Koalition berät offenbar über Mobilitätsgeld statt Tankrabatt

Zehntausende wollen in mehreren Städten gegen Ukraine-Krieg demonstrieren

Berlin: Mit Demonstrationen in mehreren deutschen Städten und einer musikalischen Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin wollen zahlreiche Menschen heute gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Die Friedensaktion "Sound of Peace" am Mittag in Berlin soll nach Angaben der Veranstalter Europas größte musikalische Kundgebung gegen den russischen Angriff auf die Ukraine sein. Neben Silbermond wollen auch Peter Maffay, Zoe Wees und Michael Patrick Kelly auftreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.03.2022 04:00 Uhr