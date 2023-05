Ampel-Koalition beendet vorerst Beratungen über Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Pflegefachverbände sprechen von Notstand in Bayern

Nürnberg: Die Pflege-Fachverbände Diakonie und Arbeiterwohlfahrt in Bayern haben einen erheblichen Personalengpass in der Pflege beklagt. Wie die Vorständin der Diakonie Bayern, Schumann, erklärte, hat dies erhebliche Folgen für Beschäftigte und Pflegebedürftige. In der stationären Pflege könnten 72 Prozent der Träger Leistungen nicht mehr erbringen, in der ambulanten Pflege sei dies bei 89 Prozent der Dienste der Fall. Dies ergab eine bundesweite Umfrage bei Einrichtungen und Diensten der Diakonie. Regelmäßig erhielten Menschen in Bayern etwa nach einer Behandlung im Krankenhaus keine Pflege, weil es an Personal fehle, sagte Schuhmann. AWO-Vorstandsmitglied Wolfshörndl, sprach von einem Pflegenotstand in Bayern. Die Beschäftigten gingen aktuell - Zitat - "auf dem Zahnfleisch". Es brauche mehr Geld im System und eine grundlegende Pflegereform.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 20:00 Uhr