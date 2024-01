Ampel-Fraktionschefs laden Bauernverbände zu Gespräch ein

Berlin: Die Fraktionsvorsitzenden der drei Regierungsparteien im Bundestag suchen das Gespräch mit Vertretern der Landwirtschaft. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa haben Rolf Mützenich, Britta Haßelmann und Christian Dürr eine Einladung an die Vorstände der landwirtschaftlichen Verbände verschickt. Bei dem Treffen soll es demnach um die wirtschaftlichen Perspektiven für Bäuerinnen und Bauern gehen. Diese haben aktuell zu einer Protestwoche aufgerufen. Bundeskanzler Scholz will offenbar bereits heute am Rande einer Veranstaltung in Cottbus mit Branchenvertretern reden. Das hat Regierungssprecher Hebestreit mitgeteilt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 04:00 Uhr