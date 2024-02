Ampel-Fraktionen fordern weitere Waffen-Exporte an Ukraine

Berlin: Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen die Bundesregierung auffordern, die deutschen Waffen-Exporte an die Ukraine auszuweiten. Über einen entsprechenden Antrag soll der Bundestag in dieser Woche entscheiden. Darin heißt es, Deutschland müsse zusätzlich erforderliche weitreichende Waffensysteme und Munition bereitstellen. Nicht erwähnt wird in dem Antrag die umstrittene Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Zwar sind Grüne und FDP dafür, diese Waffen mit großer Reichweite an die Ukraine zu liefern, die SPD lehnt das aber weiterhin ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 02:00 Uhr