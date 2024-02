Ampel-Fraktionen diskutieren über Taurus-Lieferung an Ukraine

Berlin: In der Bundespolitik ist die Diskussion über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine neu aufgeflammt. Die Union rief die Bundesregierung dazu auf, dem Land die Waffen zur Verfügung zu stellen. Der parlamentarische Geschäftsführer von CDU und CSU, Frei, erklärte, seine Fraktion werde am Donnerstag einen eigenen Antrag für eine erweiterte Militärhilfe für die Ukraine einbringen. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, betonte, sie werde im Bundestag für den Antrag der Union stimmen. Die Taurus-Marschflugkörper gelten als sehr präzise bei der Zerstörung von gut gesicherten militärischen Anlagen. Bundeskanzler Scholz lehnt eine Lieferung ab, da mit den Waffen auch russisches Gebiet getroffen werden könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2024 22:00 Uhr