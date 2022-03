Ampel entlastet Bürger bei Spritpreisen und bei der Steuer

Nachrichtenarchiv - 24.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts gestiegener Energiekosten hat sich die Ampel-Koalition auf weitere Entlastungen verständigt. Wie Finanzminister Lindner bekanntgab, erhalten alle einkommenssteuerpflichtigen Bürger eine Energiepauschale von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt. Darüber hinaus will die Regierung drei Monate lang die Steuer auf Spritpreise senken - um 30 Cent pro Liter bei Benzin und 14 Cent bei Diesel. Das sei das Minimum, das im Rahmen der europäischen Energiebesteuerung möglich sei, so Lindner. Außerdem soll es für jedes Kind und für Empfänger von Sozialleistungen eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro geben. Geplant ist auch ein stark verbilligtes Monatsticket für den Öffentlichen Nahverkehr von je neun Euro für drei Monate.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2022 20:00 Uhr