Ampel einigt sich auf Gesetzentwurf gegen Medikamentenengpässe

Berlin: Im Kampf gegen Lieferengpässe bei Arzneimitteln haben sich die Koalitionsfraktionen auf einen Gesetzesvorschlag geeinigt. Nach Information der Grünen sollen Hersteller bestimmter Medikamente in Zukunft verpflichtet werden, Vorräte für sechs Monate anzulegen. Das soll helfen, kurzfristige Engpässe zu überbrücken, etwa bei Erkältungswellen im Winter. Arzneimittel für Kinder sollen ganz aus Rabattverträgen herausgelöst werden. Der Großhandel soll Dosen für vier Wochen auf Lager halten. Apotheken bekommen die Möglichkeit, nicht lieferbare Arzneimittel gegen andere mit dem gleichen Wirkstoff auszutauschen. Außerdem ist ein Frühwarnsystem geplant, um rechtzeitig zu erkennen, ob und welche Medikamente knapp werden. Der Gesetzentwurf könnte noch in dieser Woche in den Bundestag kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.06.2023 18:15 Uhr