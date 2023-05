Ampel einigt sich auf Einsetzung von "Bürgerräten"

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils gewittrige Regenfälle

Das Wetter in Bayern: Für Teile Oberbayerns und das westliche Niederbayern gibt es aktuell eine Warnung vor schweren Gewittern. In der Nacht bayernweit schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad. Morgen und am Sonntag wechselhaft mit Wolken, teils längeren sonnigen Abschnitten, Schauern und Gewittern. Am Montag zeitweise Regen. Nachmittagstemperaturen zwischen 15 und 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2023 22:00 Uhr