Ampel bringt Heizungsgesetz doch in Bundestag ein

Meldungsarchiv - 13.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Ampel-Koalition bringt das Gesetz zum Heizungsaustausch doch noch diese Woche in den Bundestag ein. Darauf haben sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Nachmittag versändigt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Fraktionsspitzen in Berlin hieß es vor wenigen Minuten, für bestehende Gebäude sollten die geplanten Regeln für einen Umstieg auf klimafreundliche Heizungen vorerst nur dann gelten, wenn bereits eine kommunale Planung der Wärmeversorgung vorliegt. Demnach gelten die Regeln für neue Heizungen im Bestand erst "ab etwa 2028". Denn erst dann wird eine deutschlandweite kommunale Wärmeplanung angestrebt. Die FDP sprach von fundamentalen Änderungen, die Grünen von einem Gesetz für soziale Gerechtigkeit und die SPD von einem Paradigmenwechsel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2023 18:00 Uhr