Ampel begründet Aussetzen der Schuldenbremse mit Energiepreisen

Berlin: Die Bundesregierung begründet das wiederholte Aussetzen der Schuldenbremse vor allem mit den hohen Energiepreisen. Das gab Regierungssprecher Hebestreit bekannt. Demnach will die Regierung dem Bundestag erneut vorschlagen, auch heuer eine Notlage auszurufen. Denn der Staat hat wegen der gestiegenen Gas- und Strompreise infolge des Ukraine-Kriegs die Bürger mit Milliarden unterstützt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es im Haushalt ein Milliardenloch. Dieses soll im Rahmen eines Nachtragsetats gestopft werden, den das Bundeskabinett noch heute im Umlaufverfahren beschließen will. Stimmt der Bundestag zu, würde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zum vierten Mal umgangen. Umstritten ist auch der Haushalt für das kommende Jahr. Führende Politiker von SPD und Grünen verlangen, sich auch dann nicht an die Schuldenbremse zu halten. Der Koalitionspartner FDP sowie die Spitzen von CDU und CSU lehnen dies kategorisch ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 13:45 Uhr