Amoktat in Hamburg: Acht Tote und mehrere Verletzte in Gebetshaus der Zeugen Jehovas

Meldungsarchiv - 10.03.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: In einer Kirche der Zeugen Jehovas sind am Abend mehrere Menschen erschossen und weitere teils schwer verletzt worden. Wie die Polizei nun bestätigte, kamen acht Menschen ums Leben. Der Vorfall wird als Amoktat eingestuft. Unter den Toten ist möglicherweise auch er Täter. Laut Polizei wurde eine Leiche im oberen Stockwerk des Gebäudes entdeckt, wo zuvor ein einzelner Schuss gefallen war. Unklar ist der Hintergrund der Tat. Auf einem Handyvideo eines Anwohner ist zu sehen, wie ein Mann zunächst von außen durch die Fenster schießt und dann das Gebäude betritt. Inzwischen geht die Polizei von einem Einzel-Täter aus. Eine amtliche Gefahrenmeldung wurde am frühen Morgen aufgehoben. Auf einer Pressekonferenz wird am Mittag über den Stand der Ermittlungen informiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2023 07:00 Uhr