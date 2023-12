Amokschütze erschießt zehn Menschen an Prager Karls-Universität

Prag: In der tschechischen Hauptstadt hat ein Mann an der Karls-Universität zehn Menschen erschossen. Dem Innenministerium zufolge wurden etliche weitere Menschen verletzt, ehe die Polizei den Schützen erschoss. Wer der Mann ist und was ihn zu der Tat trieb, ist derzeit unklar. Den Angaben zufolge gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Schützen. Deshalb haben die Behörden ihre Warnung an die Bevölkerung, das Areal zu meiden, mittlerweile aufgehoben. Die Tat ereignete sich an der Philosophischen Fakultät, unweit der weltbekannten Karlsbrücke über die Moldau. Laut einem Medienbericht soll sich der Schütze zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben. Auch eine Explosion sei zu hören gewesen. Während des Angriffs hatten sich Uni-Mitarbeiter und Studenten verbarrikadiert, wie sie in den sozialen Medien berichteten. Später mussten sie mit erhobenen Händen das Gebäude verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 18:00 Uhr