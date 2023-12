Amokschütze erschießt mehr als 15 Menschen an Prager Karls-Universität

Prag: In der tschechischen Hauptstadt ist nach dem Schusswaffen-Angriff auf die Karls-Universität die Zahl der Toten gestiegen. Hatten Rettungskräfte zunächst von zehn Opfern gesprochen, berichtete die Polizei am Abend von mindestens 15. Auch der Schütze sei tot. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Studenten der Hochschule handelt. Er soll kurz zuvor seinen Vater ermordet haben und wurde deswegen gesucht. Die Polizei berichtete zudem von mindestens 24 Verletzten - einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Das Innenministerium erklärte, es gebe keine Hinweise auf einen zweiten Schützen oder einen terroristischen Hintergrund. Die Tat ereignete sich an der Philosophischen Fakultät, unweit der weltbekannten Karlsbrücke über die Moldau. Während des Angriffs hatten sich Uni-Mitarbeiter und Studenten verbarrikadiert, wie sie in den sozialen Medien berichteten. Später mussten sie mit erhobenen Händen das Gebäude verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.12.2023 19:00 Uhr