Amoklauf in Österreich entzündet Diskussion über Waffenrecht

Wien: Nach dem Amoklauf an einem Gymnasium in Graz diskutiert die Politik in Österreich über das dortige Waffenrecht. Bundespräsident van der Bellen zeigte sich erschüttert und kündigte mögliche gesetzliche Änderungen an. Es müsse geprüft werden, ob das österreische Waffenrecht den modernen Anforderungen entspreche. Auch der nationale Sicherheitsrat wird sich heute damit befassen. Gestern hatte ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium neun Schüler und eine Lehrerin erschossen. Die Waffen - eine Schrotflinte und eine Pistole - hatte er legal besessen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 02:00 Uhr