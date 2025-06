Amokläufer von Graz bereitete sich minutiös auf Anschlag vor

Nach dem Amoklauf in Graz hat das Landeskriminalamt Steiermark mehr über den Ablauf der Tat bekannt gegeben: So soll der 21-Jährige Ex-Schüler völlig wahllos auf Fünft- und Siebtklässler geschossen haben. Zuvor hatte er sich auf einer Toilette ausgerüstet, wie LKA-Leiter Lohnegger schildert. Demnach legte sich der Schütze einen Waffengurt an, setzte sich eine Schießbrille auf und ein Headset. Die Schüsse gab er mit einer Pistole ab und mit eine am Schaft abgesägten Doppelflinte.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.06.2025 13:00 Uhr