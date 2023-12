Amokläufer in Prag tötet 14 Menschen

Prag: Ein Amokschütze hat an der Prager Karls-Universität neuen Angaben zufolge 14 Menschen getötet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden 25 weitere teils lebensgefährlich verletzt. Der Schütze ist ebenfalls tot. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Studenten, der kurz zuvor seinen Vater getötet hat. Die Polizei geht nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Angriff ereignete sich an der Philosophischen Fakultät mitten in der Prager Innenstadt. Nach einem Bericht eines Fernsehsenders soll sich der Schütze zuletzt auf dem Dach des Fakultätsgebäudes aufgehalten haben. Auch eine Explosion war demnach zu hören gewesen. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie Studenten und Mitarbeiter das Universitätsgebäude verlassen. Viele hatten sich zuvor auch in Hörsälen und Büros verbarrikadiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 22:00 Uhr