Amokläufer erschießt mehrere Menschen in Prager Karlsuniversität

Prag: In der Karlsuniversität im Zentrum der tschechischen Haupstadt hat es bei einem Schusswaffenagriff mehrere Tote gegeben. Laut Polizei sind zudem zahlreiche Menschen verletzt worden. Der Schütze wurde - wie es hießt - "ausgeschaltet". Zu der Schießerei ist es an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität gekommen. Die Gegend rund um den Jan-Palach-Platz in der Nähe der Moldau ist weiträumig abgesperrt. Rettungskräfte sind vor Ort. Tschechische Medien berichten, dass Studenten mit erhobenen Händen aus dem Gebäude geflohen seien. Einige sollen sich im Gebäude verschanzt haben. Ein Fernsehsender hat ein Foto veröffentlicht, auf dem ein bewaffneter Mann auf dem Dach der Universität in Prag zu sehen war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 17:00 Uhr