Amokläufer erschießt in Heidelberger Uni junge Frau und verletzt weitere Studenten

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Bei einem Amoklauf in einem Hörsaal der Universität Heidelberg hat ein Mann eine junge Frau erschossen und drei weitere Menschen verletzt. Wie der Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg, Herrgen, am Abend mitteilte, stürmte der Täter mit einem Gewehr bei laufender Vorlesung in den Saal und schoß um sich. Der stellvertretende Ministerpräsident Baden-Württembergs, Strobl, sprach von einer schrecklichen Gewalttat. Auch Bundeskanzler Scholz zeigte sich am Abend entsetzt von der Tat. Der Mann, der selbst Student gewesen sein soll, hat der jungen Frau offenbar in den Kopf geschossen, sie erlag ihren schweren Verletzungen wenige Stunden später. Laut Polizei floh der Mann nach der Tat aus dem Uni-Gebäude und tötete sich selbst. Nach ersten Erkenntnissen hatte er keine politischen oder religiösen Motive, die Ermittler gehen von psychischen Problemen oder von einer Beziehungstat aus. In seinem Rucksack hatte der Täter weitere Waffen und Munition dabei.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 19:15 Uhr