Amokläufer erschießt Frau und verletzt weitere Studenten in Heidelberger Uni

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidelberg: Bei einem Amoklauf in der Universitätsstadt ist eine junge Frau erschossen worden, drei weitere Menschen wurden verletzt. Ein Mann hatte während einer Vorlesung in einem Hörsaal das Feuer eröffnet. Laut Polizei ist der Täter mittlerweile tot. Der Nachrichtenagentur dpa zufolge erschoss er sich selbst. Demnach soll er Student an der Universität gewesen sein. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Zu seinem Motiv ist bisher nichts bekannt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Sie will noch am Abend über den Stand der Ermittlungen informieren. Bundeskanzler Scholz äußerte sich am Abend bestürzt über den Vorfall.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.01.2022 18:45 Uhr