Amokfahrer vom Berliner Kurfürstendamm soll dauerhaft in die Psychiatrie

Stoltenberg sagt Ukraine im "Krieg der Logistik" Unterstützung zu

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt diskutieren Verteidigungsminister und Militärs der Ukraine-Kontaktgruppe über zusätzliche Hilfen für das Land. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat schon vorab weitere militärische Unterstützung zugesagt. Man habe einen Krieg der Logistik in der Ukraine. So wichtig wie neue Waffen zu liefern sei es, gelieferte Systeme an die Ukraine auch einsatzbereit zu halten. Es brauche Munition, Ersatzteile und Sprit, so Stoltenberg. Zur Forderung von Präsident Selenskyj nach einer baldigen Aufnahme in das Militärbündnis verwies der Nato-Generalsekretär darauf, dass die Mitglieder dem grundsätzlich zustimmen. Die Frage nach dem Zeitpunkt ließ er aber offen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte betont, dass erst nach dem Ende des Krieges über einen Nato-Beitritt der Ukraine entschieden werde. Das sei keine Frage, die "man jetzt mal eben so aus Solidarität" beschließt, sondern "mit kühlem Kopf und heißem Herzen", so Pistorius.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 12:15 Uhr