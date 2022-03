Amnesty wirft Russland Kriegsverbrechen in Mariupol vor

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Johannesburg: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Russland Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Mariupol vor. Amnesty-Generalsekretärin Agnes Callamard sagte, die Belagerung von Mariupol, die Verweigerung von Flucht und Evakuierung, und die Angriffe auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen. Dazu will die Menschenrechtsorganisation demnächst einen umfassenden Bericht veröffentlichen. Callamard sagte, der Krieg in der Ukraine sei ein Verstoß gegen die UN-Charta - sie verglich die Situation mit dem Einmarsch der USA in den Irak. - Im heute veröffentlichten Jahresbericht 2021 von Amnesty International heißt es, Menschenrechtsverletzungen hätten weltweit zugenommen. Der internationalen Staatengemeinschaft wirft Amnesty vor, Verstöße häufig nicht zu sanktionieren, zum Beispiel im Jemen oder in Syrien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2022 05:00 Uhr