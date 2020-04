Amnesty warnt vor Einschänkungen der Menschenrechte

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Amnesty International warnt vor zunehmenden Einschränkungen von Grundrechten in Europa im Zuge der Corona-Krise. Viele Maßnahmen im Kampf gegen das Virus seien zum Schutz der Gesundheit zwar notwendig, so die Menschenrechtsorganisation. Doch einige Regierungen nutzten die Pandemie zur Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, Diskriminierung, Repression oder Zensur. Amnesty nennt als Beispiel unter anderem Ungarn: Dort könne die Regierung von Ministerpräsident Orban durch ein neues Gesetz auf unbestimmte Zeit per Dekret regieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 04:00 Uhr