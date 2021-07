Amnesty nennt Austritt der Türkei aus Istanbul-Konvention "gefährlich"

Von der Leyen mahnt slowenische Ratspräsidentschaft zu rechtsstaatlichem Verhalten

Ljubljana: Die neue slowenische EU-Ratspräsidentschaft sieht sich mit Kritik an ihrem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit konfrontiert. Bei einem Besuch in der Hauptstadt Ljubljana mahnte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den slowenischen Regierungschef Jansa, sich an rechtsstaatliche Standards zu halten. Dazu zählte von der Leyen eine unabhängige Justiz und ausreichend finanzierte Medien. Jansa war in die Kritik geraten, weil er die Arbeit der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft behindert. Außerdem werden ihm Angriffe auf die Pressefreiheit vorgeworfen. Politisch steht Jansa dem umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Orban nahe. Jansa kündigte an, er werde die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um sich für Fortschritte bei der Annhäherung der Balkanstaaten an die EU einzusetzen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 01.07.2021 19:00 Uhr