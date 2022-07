Amnesty International beklagt anhaltende Menschenrechtsverletzungen in Katar

Das Wetter: sonnig und warm, am Nachmittag 28 bis 32 Grad.

Das Wetter in Bayern: sonnig mit Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad. In der Nacht zunächst klar, später am westlichen Alpenrand Schauer und Gewitter. Morgen und am Dienstag in der Nähe der Alpen weitere Schauer und Gewitter, sonst wird es wieder sonnig. Am Mittwoch in ganz Bayern viel Sonnenschein. Tageshöchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2022 15:00 Uhr