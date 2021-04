Amnesty fürchtet um Nawalnys Leben in Haft

Nachrichtenarchiv - 07.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Menschenrechts-Organisation Amnesty International hat die Haftbedingungen des Kreml-Kritikers Nawalny scharf kritisiert. Die russischen Behörden brächten ihn in die "Situation eines langsamen Todes", so Amnesty-Generalsekretärin Callamard*. Gleichzeitig versuche Russland, das zu verbergen. Nawalnys Haftbedingungen kämen der Folter gleich. Der 44-Jährige sitzt in einem Straflager östlich von Moskau - sein Gesundheitszustand soll sich deutlich verschlechtert haben. Gestern waren protestierende Unterstützer Nawalnys vor dem Lager festgenommen worden. *frz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2021 07:00 Uhr