Amnesty fordert Aufklärung ein Jahr nach dem Giftanschlag auf Nawalny

Bundeswehr fliegt weitere Menschen aus Afghanistan aus

Kabul: Die Bundeswehr hat weitere Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen. Am späten Abend brachte eine Transportmaschine 180 Personen in die usbekische Hauptstadt Taschkent. Eine weiteres Flugzeug steht in Kabul bereit. Bisher hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 1460 Menschen ausgeflogen. Die USA haben weitere Konsularbeamte in die afghanische Hauptstadt geschickt, die sich um einen sicheren Zugang zum Flughafen bemühen sollen. Die Nato-Außenminister beraten heute auf einer Krisensitzung über eine engere Koordination ihrer Evakuierungsaktionen. Flüchtlinge in den Nachbarländern Afghanistans will die Bundesregierung mit 100 Millionen Euro Soforthilfe unterstützen. Das Geld soll laut Auswärtigem Amt an internationale Hilfsorganisationen fließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 06:00 Uhr