Amnesty-Bericht zeigt russischen Einsatz von Streubomben

Nachrichtenarchiv - 13.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Russische Truppen haben in der ostukrainischen Stadt Charkiw international geächtete Streumunition eingesetzt und Hunderte Zivilisten getötet. Das ergeben Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Ein Ermittlerteam hatte im April und Mai 41 Angriffe in der Stadt untersucht. Einige Metallsplitter, die aus den Körpern von Patienten in Krankenhäusern entfernt werden mussten, konnten demnach eindeutig Streumunition zugeordnet werden. Amnesty International fordert nun, die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen und die Verletzten, sowie die Angehörigen der Opfer zu entschädigen. Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die noch in der Luft zerbersten und eine Vielzahl von Sprengkörpern freisetzen. Das Übereinkommen gegen Streumunition von 2010 haben mehr als hundert Staaten unterzeichnet, Russland und die Ukraine jedoch nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2022 06:00 Uhr