Amnesty beklagt Misbrauch von Elektroschockern

Berlin: Amnesty International kritisiert, dass Sicherheitskräfte in vielen Ländern Elektroschockgeräte missbräuchlich einsetzen. In einem Bericht dokumentiert die Menschenrechtsorganisation zahlreiche Fälle von Folter und Misshandlungen mit Tasern und ähnlichen Geräten. Allein in Deutschland sind der Untersuchungen zufolge seit 2021 mindestens zehn Menschen im Zusammenhang mit Elektroschockern gestorben. Amnesty-Experten sehen deutliche Muster - so kommen Taser dem Report zufolge vor allem gegen diskriminierte Gruppen zum Einsatz, beispielsweise gegen junge schwarze Männer in den USA. Die Organisation fordert ein internationales Abkommen, das Elektroschockgeräte verbietet und den Handel damit streng kontrolliert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 03:00 Uhr