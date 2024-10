Amerikanische Roteiche ist "Baum des Jahres"

Eberswalde: Baum des Jahres 2025 ist die Amerikanische Roteiche. Der Präsident der Silvius-Wodarz-Stiftung, Meier, sagte zur Begründung, diese Art sei mit ihren vielen positiven Eigenschaften besonders geeignet, sich an den Klimawandel anzupassen. Der schnellwüchsige Baum mit seiner robusten Wuchsform gedeiht auch auf trockenen Standorten. Er stehe für die Resilienz der Wälder und werde in Zukunft eine wichtige Rolle in der nachhaltigen Bewirtschaftung und der Wertholzproduktion spielen, heißt es weiter. Heimisch ist die Amerikanische Roteiche ursprünglich in den USA und in Teilen Kanadas

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 18:00 Uhr