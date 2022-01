Amerikanisch-russische Gespräche in Genf starten mit Arbeitessen

Genf: Die russisch-amerikanischen Sicherheitsgespräche in der Schweiz haben bereits heute mit einem Arbeitsessen der Unterhändler begonnen. Russlands Vize-Außenminister Rjabkow und sein Team trafen am Abend zu einem Dinner in der Residenz des ständigen US-Vertreters bei der Abrüstungskonferenz ein. Zuvor hatte die russische Außenamtssprecherin erklärt, dass eine erste Gesprächsrunde noch heute in "schmalem Format" beginnen werde. Kurz vor den Gesprächen zum Ukraine-Konflikt hatten die USA den Druck auf Russland erhöht. Außenminister Blinken forderte den Kreml zur Deeskalation auf. Moskau müsse aufhören, die Ukraine zu bedrohen - sonst drohten ernste Konsequenzen, so Blinken. Hintergrund ist ein russischer Truppenaufmarsch mit schätzungsweise 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Die Regierung in Kiew befürchtet einen russischen Einmarsch in das Land.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.01.2022 23:00 Uhr