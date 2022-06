Amerika-Gipfel verabschiedet gemeinsame Erklärung zur Migration

Scholz setzt Balkan-Reise mit Besuch in Nordmazedonien fort

Skopje: Bundeskanzler Scholz setzt seine Balkan-Reise heute mit einem Besuch in Nordmazedonien fort. Dort ist er am Morgen mit Ministerpräsident Kovacevski zusammengekommen. Hauptthema ist der durch Bulgarien blockierte EU-Beitrittsprozess des Landes. Die Regierung in Sofia fordert, dass Nordmazedonien zuerst bulgarische Wurzeln in seiner Sprache, Bevölkerung und Geschichte anerkennt. Gegen Mittag wird Scholz dann in Bulgarien zunächst mit Regierungschef Petkow sprechen und später mit Präsident Radew. Der Kanzler hatte gestern bei seinen Besuchen in Serbien und im Kosovo angekündigt, er wolle sich für eine realistische EU-Perspektive der Westbalkan-Staaten einsetzen. Sie sind teils schon seit vielen Jahren Beitrittskandidaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2022 09:00 Uhr