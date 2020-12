American Airlines setzt Boeing 737 Max wieder für Passagierflüge ein

Nachrichtenarchiv - 30.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Miami: In den USA ist das Unglücksflugzeug Boeing 737 Max wieder in der Luft. Die Fluggesellschaft American Airlines setzte eine Maschine dieses Typs erstmals wieder ein, und zwar auf der Strecke Miami - New York. Vor knapp zwei Jahren waren bei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien fast 350 Menschen gestorben. Die Boeing 737 Max war daraufhin weltweit aus dem Verkehr gezogen worden. Nach technischen Veränderungen und Software-Nachbesserungen hatte die US-Luftfahrtbehörde den Einsatz des Flugzeugs wieder genehmigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.12.2020 01:00 Uhr