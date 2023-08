Amazonas-Staaten können sich nicht auf Abholzungs-Stopp einigen

Belém: Die Amazonasstaaten in Südamerika wollen beim Schutz des Regenwalds enger zusammenarbeiten. In der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Brasilien vereinbarten sie eine Allianz, allerdings konnten sie sich nicht auf feste Vorgaben einigen, wie die Abholzung gestoppt werden kann. Das Dokument enthält auch keine Erklärung zum Stopp der Förderung von Erdöl, Gas und Kohle in der Region. Der brasilianische Präsident Lula da Silva bezeichnete die Konferenz trotzdem als Wendepunkt in der Geschichte des Amazonas. Umweltschützer und indigene Gruppen reagierten enttäuscht.//evtl. stopp// - Der Regenwald am Amazonas gilt als wichtigster CO2-Speicher und hat Einfluss auf das weltweite Klima.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 13:00 Uhr