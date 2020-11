Amazon verstößt laut EU gegen Kartellvorschriften

Seehofer eröffnet Islamkonferenz

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer hat zum Auftakt der Deutschen Islamkonferenz klargestellt, dass man hier nicht gegen den Islam kämpfe, sondern gegen Terroristen und Extremisten, die die offene Gesellschaft zerstören wollen. Dabei müsse der Kampf an allen Fronten geführt werden. Der Innenminister wies darauf hin, dass die jüngste Serie islamistischer Attentate in Europa die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Institutionen und muslimischen Vereinigungen in Deutschland nicht behindert hätten. Auch der von seinem Ministerium geförderte neue Lehrgang für deutschsprachige Imame in Osnabrück sei ein Beitrag zur Verhinderung von Radikalisierung und damit - so wörtlich - gut angelegtes Geld für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Lande.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 18:00 Uhr