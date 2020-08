Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seattle: Die Corona-Pandemie hat das Geschäft von Amazon weiter beflügelt. Im zweiten Quartal schoss der Umsatz des weltgrößten Online-Händlers um 40 Prozent in die Höhe, der Gewinn lag mit 4,4 Milliarden Euro in etwa doppelt so hoch wie im Vorjahr. Auch Facebook und Apple schnitten deutlich besser ab als von Marktbeobachtern erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 06:00 Uhr