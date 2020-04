Amazon und Netflix erreichen Rekordwerte

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Internetkonzerne Amazon und Netflix gehören weiter zu den Gewinnern der Coronakrise. Die Aktien der beiden Unternehmen feierten an den US-Börsen neue Rekordwerte. Die Wertpapiere von Amazon stiegen zum Handelsende um fast viereinhalb Prozent, die von Netflix um fast drei Prozent. Da viele Menschen ihr Zuhause nur eingeschränkt verlassen dürfen, sind Dienste wie Online-Streaming und Zulieferungen an die Haustür besonders gefragt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 06:00 Uhr