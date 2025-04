Amazon schickt seine ersten Internet-Satelliten ins All

Cape Canaveral: Der Versandriese Amazon hat seine ersten 27 Internet-Satelliten ins All geschickt. Amazon-Gründer Bezos betreibt sein eigenes Raketenunternehmen mit Namen Blue Origin und will damit insgesamt mehr als 3.200 dieser Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen, um schnelles Internet rund um den Globus anzubieten. Das Projekt soll den Starlink-Systemen von Tech-Milliardär Musk Konkurrenz machen.

