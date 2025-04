Amazon schickt seine ersten Internet-Satelliten ins All

Cape Canaveral: Der Versandriese Amazon hat seine ersten Internet-Satelliten ins All geschickt. Die Trägerrakete Atlas V brachte 27 der Satelliten von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in die Erdumlaufbahn. Amazon-Gründer Jeff Bezos betreibt sein eigenes Raketenunternehmen mit Namen Blue Origin und will damit insgesamt mehr als 3.200 dieser Satelliten ins All schicken, um schnelle und erschwingliche Breitbanddienste - also schnelles Internet - rund um den Globus anzubieten. Das Project soll den Starlink-Systemen von Elon Musk Konkurrenz machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 03:00 Uhr