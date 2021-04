Amazon-Mitarbeiter in USA votieren gegen Gewerkschaftsvertretung

Nachrichtenarchiv - 09.04.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bessemer: In den USA ist der Versuch gescheitert, bei dem Online-Händler Amazon erstmals eine gewerkschaftliche Mitarbeitervertretung einzurichten. Die Angestellten des Auslieferungslagers Bessemer im Bundesstaat Alabama stimmten gegen das Vorhaben, teilte das zuständige Gremium mit. Die Gewerkschaftler hatten auf Zustimmung gehofft und darauf gesetzt, dass in Folge auch bei anderen Amazon-Standorten Arbeitnehmervertretungen entstehen. Die Initiatoren kündigten an, das Ergebnis anzufechten. Der Konzern von Jeff Bezos betonte, die Mitarbeiter benötigten keine Gewerkschaft. Der Online-Händler Amazon ist der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2021 20:00 Uhr