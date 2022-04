Amazon in USA soll erste Gewerkschaft bekommen

New York: Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon haben für die erste Gewerkschaftsgründung bei dem Konzern in den USA gestimmt. Angestellte eines Lagers in Staten Island im Bundesstaat New York haben sich mehrheitlich für die Gründung einer Arbeitnehmervertretung ausgesprochen. Der Konzern stemmt sich seit Jahren gegen die Bildung von Gewerkschaften. Das Unternehmen steht in den USA wegen der Arbeitsbedingungen in der Kritik. Gewerkschaften und Politiker bemängeln, dass die Beschäftigten einem hohen Arbeitsdruck und einer permanenten Kontrolle ausgesetzt sind. In Deutschland kämpft die Gewerkschaft Verdi seit Jahren für einen Tarifvertrag für die Amazon-Beschäftigten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2022 19:45 Uhr