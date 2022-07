Amazon-Beschäftigte in Augsburg sind im Streik

Durch Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr

Lubmin: Am Morgen haben die angekündigten Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 begonnen. Für mindestens zehn Tage fließt jetzt kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Es gibt die Sorge, dass die Pipeline auch danach nicht wieder hochgefahren wird. Mit Blick auf den möglichen Lieferstopp hat der Chef der Bundesnetzagentur, Müller, erneut zum Gassparen aufgerufen. Es liege auch bei der Bevölkerung, eine Gasnotlage zu verhindern, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Auch private Haushalte könnten helfen, in dem sie mit Warmwasser und Heizung sparten, so Müller. Wenn das 40 Millionen Menschen machten, habe das einen signifikanten Effekt für Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 11:00 Uhr