Amartya Sen wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt

Frankfurt am Main: Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird zur Stunde der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Der Laudator, Bundespräsident Steinmeier, und der Preisträger, der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Sen, sind allerdings wegen der Corona-Pandemie an der Teilnahme verhindert. Steinmeier ist seit gestern in Quarantäne, weil einer seiner Personenschützer positiv getestet wurde. In der Frankfurter Paulskirche wurde seine Rede von dem Schauspieler Burghart Klaußner verlesen. Darin würdigte Steinmeier Sen als einen Mann, der wie kein anderer verbunden sei mit der Idee der globalen Gerechtigkeit. In diesem Zusammenhang sei er eine moralische Instanz und werfe elementare Fragen auf, denen wir uns stellen müssten. - Die Buchmesse fand in diesem Jahr fast ausschließlich im Internet statt. Viele Autorinnen und Autoren stellten ihre Bücher online vor.

