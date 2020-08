Am Wochenende gab es kaum Probleme mit Münchner Alkoholverbot

München: In der Landeshauptstadt hat das nächtliche Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen am Wochenende offenbar zu keinen größeren Problemen geführt. Bei Regen und kühlen Temperaturen zog es kaum jemanden zum Feiern ins Freie. Laut Münchner Polizei hat es weder Verstöße noch Anzeigen gegeben. Wie es mit dem Verbot weitergeht, hängt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ab. Das Münchner Verwaltungsgericht hatte das Konsumverbot ab 23 Uhr am Freitag für einen Kläger per Eilbeschluss für rechtswidrig und unverhältnismäßig erklärt. - In Bamberg hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Verkaufsverbot für Alkohol "to go" in weiten Teilen der Altstadt bestätigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 06:00 Uhr