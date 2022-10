Am Vormittag beginnt eine partielle Sonnenfinsternis

Bundespräsident Steinmeier ist überraschend in der Ukraine eingetroffen

Kiew: Bundespräsident Steinmeier ist überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er kam heute früh mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an und will sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Es ist Steinmeiers erste Reise in die Ukraine seit Beginn der russischen Angriffe. Bei seiner Ankunft sagte Steinmeier der Ukraine weitere Hilfe zu - wirtschaftlich, politisch und militärisch. Die Deutschen mahnte er, das Leid in dem Land nicht zu vergessen. Der Bundespräsident will sich einen Überblick über die Zerstörungen im Land verschaffen. Diese sind auch Thema in Berlin bei einer Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine. Auf Einladung von Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen beraten darüber internationale Experten. Scholz und von der Leyen haben einen "Marshallplan" für die Ukraine gefordert - nach dem Vorbild des US-Aufbauprogramms für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2022 07:00 Uhr