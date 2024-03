Am Münchner Flughafen fallen streikbedingt zahlreiche Flüge aus

München: Auch das Bodenpersonal bei der Lufthansa ist im Ausstand. Im gesamten Flugverkehr kommt es heute und morgen zu massiven Ausfällen. In München geht die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben davon aus, dass sich bis einschließlich Samstagfrüh 800 Mitarbeitende an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Rund 500 von 800 geplanten Verbindungen sind alleine für heute annulliert, morgen sieht es ähnlich aus. An den Flughäfen Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf streikt zusätzlich das Sicherheitspersonal. Die fortgesetzten Warnstreiks bei der Lufthansa haben das Unternehmen nach eigenen Angaben im laufenden Jahr bisher rund 100 Millionen Euro gekostet. Das hat Finanzvorstand Steenbergen bei der Bilanzvorlage in Frankfurt mitgeteilt.

